Черкесск, , 10:45 — REGNUM Множество нарушений при начислении стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, выявлено в Карачаево-Черкесии. В одних случаях надбавки вовсе не были предоставлены, в других — с них незаконно удерживался налог, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По поручению генераторного прокурора РФ Игоря Краснова его заместитель Андрей Кикот ранее выехал в Карачаево-Черкесию для проверки соблюдения прав граждан и медработников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Надзорными мероприятиями, которые проводились в течение недели, были охвачены все медучреждения региона, оказывающие помощь пациентам с COVID-19.

«В ходе проверок работники аппарата республиканской прокуратуры, прокуратур городов и районов опросили более 9,5 тыс медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых — непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога», — сказано в сообщении.

Для устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в правительство Карачаево-Черкесии, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, государственную инспекцию труда.

Отмечается, что после вмешательства прокуроров уже начислены причитающиеся сотрудникам медучреждений выплаты, а также возвращены средства, удержанные в качестве налога. В результате 158 медработников получили положенные им надбавки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по жалобам медиков