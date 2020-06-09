Тбилиси, , 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом, выявленные в Грузии за последние сутки, говорят о том, что нужно еще сильней мобилизоваться, а не надеяться на то, что опасность миновала. Так премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 июня прокомментировал на заседании координационного совета эпидемиологическую ситуацию, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Восемь выявленных за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 не является для Грузии большим показателем, но, как сказал глава грузинского правительства, есть повод для беспокойства.

«Восемь случаев — это не много, однако, к сожалению, трое из этих восьми являются представителями медицинской сферы, а именно, сотрудниками клиники Бочоришвили. Источник же инфицирования двух лиц неизвестен. Разговоры о победе над эпидемией, как минимум, крайне преждевременны». — сказал Гахария.

Стоит отметить, что при каждом выявленном случае заражения в Грузии стремятся определить его источник. Если этого не получается сделать, то в районе, могут ввести карантин. Такие меры позволили определить и локализовать два очага заражения в муниципалитетах Болниси и Марнеули.

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