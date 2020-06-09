Брянск, , 10:41 — REGNUM К первому этапу снятия ограничительных мер переходит Брянская область, сообщили 9 июня в региональном оперативном штабе. Возобновляется работа предприятий сферы услуг, но сохраняется режим самоизоляции для возрастных граждан и обязательное ношение масок.

В регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. По данным оперативного штаба, показатель заболеваемости ниже 1, выполняются требования по наличию свободного коечного фонда и охвату населения тестированием на коронавирус.

На первом этапе снятия ограничительных мер, с учётом ранее принятых решений, возобновится работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. При этом вводятся ограничения до 400 кв. м площади торгового зала на открываемых объектах при наличии отдельного уличного входа и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли не должно превышать одного человека на четыре квадратных метра.

Жителям Брянской области разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки на улице при условии нахождения рядом не более двух человек и соблюдения санитарной дистанции, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции, а также масочный и дезинфекционный режим.