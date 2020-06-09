Анкара, 9 июня 2020, 10:41 — REGNUM Прокуратура Турции выдала 191 ордер на арест людей, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 9 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Среди обвиняемых присутствуют действующие военнослужащие. Спецоперация по их поимке проходит в 22 провинциях страны.
ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.
Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.