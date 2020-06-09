Воронеж, , 10:36 — REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа впервые выйдет на военный парад Победы 24 июня в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 9 июня.

Всего на парад в Воронеже военные намерены вывести 109 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные буксируемые гаубицы «Мста-Б», артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С-М2», самоходные минометы «Нона-СВК», танки Т-72-Б-3, бронетранспортёры БТР-82-А, автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К», машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, первый в Вооруженных силах Российской Федерации комплекс РЭБ «Палантин-А», а также технику войск связи — станции Р-431АМ, Р-416 ГМ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в параде Победы в Воронеже, проведение которого в этом году назначено на 24 июня, примут участие около 2,3 тыс. военнослужащих.