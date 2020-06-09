Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 41 человека от COVID-19. Об этом сообщает 9 июня федеральный оперативный штаб. В предыдущий день сообщалось о 15 смертях.

Всего за время пандемии власти признали 433 летальных исхода от COVID-19 в Санкт-Петербурге.

В России за сутки зафиксировали смерть 171 человека от этой болезни. За весь период умерло 6142 человека.

Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили 318 новых носителей коронавируса. Их общее число в городе достигло 19 тыс. 153, а в России — 485 тыс. 253 случаев.

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