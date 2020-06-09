Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Петербурге за понедельник, 8 июня, выявили 318 носителей коронавируса. Выписали из стационаров по выздоровлении 186 человек. Об этом сообщает 9 июня федеральный оперативный штаб.

Днем ранее в городе было выявлено 326 заразившихся, а выписали за предыдущие сутки 156 человек.

Таким образом, в целом в Петербурге зафиксировали 19 тыс. 153 случая заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в городе от нее вылечился 8 тыс. 101 человек.

Напомним, от COVID-19 в Петербурге умерли 433 человека, смерть 41 из них признали за последние сутки.

В России за сутки обнаружили 8595 новых носителей коронавируса, их общее число достигло 485 тыс. 253 случаев в 85 регионах.

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