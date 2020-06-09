Москва, , 10:28 — REGNUM Суперфиналист специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Кубрак — совместно с Центром крови ФМБА России организовал двухдневную донорскую акцию «Лидеры-доноры».

Участники конкурса «Лидеры России» — акция «Лидеры-доноры» 09.06.2020 Rsv.ru

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» всех трех сезонов из Москвы и Московской области, а также члены сообщества победителей конкурса — клуба «Эльбрус» — всего 35 человек — 8 и 9 июня сдали кровь для помощи людям, нуждающимся в переливании, а именно пациентам ведущих федеральных клинических центров: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова; НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова; Национального медицинского исследовательского центра кардиологии; НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского; Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии; Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, а также маленьким пациентам НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и Научного центра здоровья детей.

Инициатор и организатор акции «Лидеры-доноры» Алексей Кубрак, суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», ведущий специалист отдела разработки расписаний Управления организации перевозок АО «Федеральная пассажирская компания» сам уже 4 года является донором крови и регулярно проводит лекции для студентов о пользе донорства крови.

«Помощь людям, выражающаяся в сдаче крови и ее компонентов — серьезное и ответственное дело. Ведь от того, как человек сохраняет свое здоровье и готовится к этой процедуре, будет зависеть успех в победе другого человека, который нуждается в переливании крови. Невзирая на пандемию коронавируса в мире, кровь нужна всегда для сохранения жизни и повышения качества здоровья пациентов. Поэтому 35 участников конкурса «Лидеры России» приняли решение помочь людям, нуждающимся в переливании крови. Неравнодушные участники конкурса показали своим примером, что активная жизнь продолжается, и впереди еще много инициатив, направленных на улучшение благосостояния нашего общества!», — отметил Алексей Кубрак.

С приветственным словом к участникам акции обратилась руководитель Федерального медико-биологического агентства России, наставник конкурса «Лидеры России» Вероника Скворцова и первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

Вероника Скворцова пообщалась с донорами, отдельное внимание уделила почетному донору России, победителю специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Владимиру Милькину. Кроме того, руководитель ФМБА России вручила почетный диплом за неоценимый вклад в развитие государственной программы добровольного донорства участникам конкурса управленцев «Лидеры России».

«Пропаганду донорства можно приравнять к пропаганде здорового образа жизни, ведь все пришедшие на донацию проходят комплексное обследование организма, — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, — Более того, согласно исследованиям ВОЗ, регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови, гемостаза и ряда других показателей. Безопасная кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи, применяется в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Поэтому развитие Службы крови — это социальное, затрагивающее интересы всего общества направление, и основной упор сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства».

Участники конкурса «Лидеры России» — акция «Лидеры-доноры» 09.06.2020 Rsv.ru

В свои 32 года победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», руководитель проекта АО «Лаборатория Касперского» Владимир Милькин сдавал кровь и ее компоненты уже 42 раза.

«От наличия запасов донорской крови, в прямом смысле, зависит жизнь человека на операционном столе. Делать искусственную кровь еще нигде не научились, и поделиться ей может только донор. Наша акция очень полезна и важна для продвижения донорского движения. Вероника Игоревна Скворцова это отметила и наградила Лидеров России почётной грамотой. Но для устойчивого функционирования системы важнее, чтобы каждый донор сдавал кровь регулярно. Очень рад, что все «новенькие доноры» сегодня ушли довольные и с твёрдым желание прийти снова!», — поделился победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Владимир Милькин.

Федеральное медико-биологическое агентство на протяжении многих лет ведет большую организационную работу по развитию регулярного и безвозмездного донорства крови. Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по данному направлению. За 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов. Важно отметить, что в России почти вся донорская кровь заготавливается безвозмездно — это 99,6% от общего числа доноров. Рост интереса и увеличение числа безвозмездных доноров отражается и на количестве почетных доноров России: в прошлом году соответствующим нагрудным знаком были награждены 17 478 человек.

«В настоящий непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря усилиям учреждений Службы крови удалось избежать нехватки донорской крови и ее компонентов. В результате число доноров снизилось менее, чем на 1% (на 0,7%)», — уточнила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Руководство Агентства поблагодарило всех специалистов Службы крови за проделанную работу по недопущению распространения инфекции и сохранению запасов банка крови.

В открытии Всероссийской недели донорства, нацеленной на помощь в обеспечении потребностей медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах, а также привлечение внимания к вопросам донорства крови в период пандемии, приняли участие и финалисты специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020». Для некоторых это была первая в их жизни донация, но были и те, для кого донорство уже стало неотъемлемой частью жизни.

«Я хочу поблагодарить организаторов конкурса «Лидеры России 2020» и АНО «Россия — страна возможностей». Являясь наставником конкурса «Лидеры России 2020», я хочу пожелать вам всегда и во всех начинаниях быть первыми, строить не только свою жизнь, но и помогать делать это другим, своим примером вдохновлять окружающих на смелые и значимые поступки! Так, как вы это сделали сегодня, придя и сдав кровь», — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

К участникам донорской акции «Лидеры-доноры» также обратилась Врио директора, главный врач Центра крови ФМБА России София Голосова: «В условиях сложной эпидемической обстановки важно помнить о необходимости оставаться донором. Сохранение донорской активности во многих случаях является неотъемлемой частью своевременного оказания медицинской помощи пациентам с серьезными заболеваниями, а также экстренным больным. Проведение донорской акции с участием победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» демонстрирует гражданскую ответственность наших молодых руководителей, готовых оказать поддержку учреждениям службы крови».