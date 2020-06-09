Грозный, , 10:40 — REGNUM Пятничный джума-намаз (обязательная коллективная молитва мусульман) 12 июня пройдет во всех мечетях Чечни. При этом будут соблюдены все необходимые меры защиты, в том числе требования санитарного дистанцирования, сообщается на сайте муфтията республики.

«Следующий пятничный джума-намаз будет совершаться во всех мечетях региона. Это решение принято на основании всестороннего анализа текущей ситуации с коронавирусом. При этом в мечетях будут соблюдены все требования социального дистанцирования и прочие меры защиты», — сказано в сообщении.

Отметим, что Чечня первой на Северном Кавказе начала открывать мечети, закрытые на фоне пандемии COVID-19. Первые коллективные молитвы после смягчения режима самоизоляции 5 июня прошли в центральных мечетях городов и районов республики. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров, во всех мечетях были соблюдены требования безопасности. Бригады врачей и волонтеров проверяли температуру людей и следили за наличием медицинских масок и соблюдением санитарной дистанции.

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