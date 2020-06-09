Триполи, , 10:29 — REGNUM В министерстве внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о том, что переговоры с Ливийской национальной армией (ЛНА) начнутся после захвата города Сирт. Об этом 9 июня сообщается в заявлении ведомства.

Представители ПНС не раз подчеркивали, что для них обладание городом Сирт имеет символическое значение.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда после вторжения в страну войск НАТО был убит лидер страны Муаммар Каддафи.

С тех пор государство фактически расколото на несколько противоборствующих анклавов, наиболее крупные из которых — ЛНА и ПНС.