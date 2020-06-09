Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 18 тыс. 802 человек. Об этом сообщает 9 июня городской оперативный штаб. Днем ранее проверили чуть более 12 тыс. человек.

Сейчас в Петербурге на карантине находится 3 тыс. 971 человек, из них 226 — в обсерваторе, а 990 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по поводу коронавируса обратились 1 тыс. 179 граждан, в экстренную службу по номеру 112 поступило 547 обращений. Из них 212 перенаправили в скорую помощь, а 63 — в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге