Казань, , 10:39 — REGNUM В столице Татарии в этом году появятся 30 новых красных автобусов, которые приобретет в лизинг на 5 лет муниципальное предприятие «ПАТП №2». Тендер по аренде автобусов опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет более 271 млн рублей.

Новый транспорт будет вмещать не менее 80 человек, зону для инвалидной коляски и откидной панелью для посадки пассажиров с ограниченными возможностями, а также 28 антивандальных сидений. Каждый автобус оснащен семью видеокамерами и тахографом с возможностью онлайн-передачи данных.

Автобусы рассчитывают получить до ноября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани около 30 автобусов украсили символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ТАССР.

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