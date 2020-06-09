Воронеж, , 10:19 — REGNUM Воронежский аэродром «Балтимор» продезинфицировали перед проведением репетиции парада — специальную обработку площадки подготовки парадных расчетов провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили 9 июня в пресс-службе ЗВО.

На аэродроме продезинфицированы подъездные пути, рулёжные дорожки, места стоянок техники и прилегающую к ним территорию с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. Всего обработано более двух тысяч квадратных метров поверхности.

Также проводится обработка транспорта для перемещения парадных расчетов, мест приема пищи и отдыха личного состава подразделений. Дезинфицируются 109 единиц вооружения и военной техники, задействованной в прохождении сводной механизированной колонны.

Военный парад в Воронеже состоится 24 июня. В параде примут участие около 2,3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, курсантов военных вузов, офицеров силовых ведомств региона.