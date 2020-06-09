Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло больше чем на 9,9 тысячи и превысило 266 тысяч. Об этом 9 июня свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, общее количество зараженных SARS-CoV-2 в стране на данный момент составляет 266 598.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 умерли 266 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 7 466.

При этом общее число выздоровевших от COVID-19 в стране на сегодняшний день стало 129 914.

Кроме этого, известно, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали штаты Махараштра (88 528 зараженных), Тамилнад (33 229) и столичный округ Дели (29 943).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что передача коронавирусной инфекции от бессимптомного носителя маловероятна.