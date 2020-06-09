Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю не будет экстрадирован в Соединённые Штаты для дачи показаний по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Обвиняемого в целом ряде сексуальных преступлений. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

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«Не думаю, что речь идёт том, чтобы передать его (США — прим. ИА REGNUM), — отметил Барр. — Я думаю, что вопрос в том, чтобы он предоставил некоторые доказательства».

Генпрокурор добавил, что если принц Эндрю действительно серьёзно настроен сотрудничать с продолжающимся федеральным расследованием, то «двери остаются открытыми, и мы ждём известий о том, когда мы должны ожидать его».

Добавим, что ранее агентство Reuters со ссылкой на адвокатов принца Эндрю сообщило, что он трижды предлагал американским властям помощь в качестве свидетеля по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Однако прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман, принц Эндрю через адвокатов заявлял о своём «нежелании сотрудничать со следствием».

Как сообщало иа, в ноябре 2019 года сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю временно отказался от исполнения официальных обязанностей. Это произошло на фоне скандала вокруг замешанного в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна, с которым принц поддерживал знакомство.

Ранее принц Эндрю отверг возникшие предположения о своей причастности к делу о предполагаемых сексуальных преступлениях своего некогда друга Джеффри Эпштейна. Он заявил, что «само предположение о возможном потворствовании, участии или поощрении такого действия отвратительно».

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