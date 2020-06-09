Москва, , 10:07 — REGNUM Передача коронавирусной инфекции от бессимптомного носителя маловероятна, заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.

«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще», — сказала она в ходе брифинга.

Вместе с тем, добавила она, к бессимптомным случаям ошибочно относят протекающие в легкой форме случаи или с еще непроявившимися симптомами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 7,1 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 406 тыс. человек, выздоровели — почти 3,3 млн человек.

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