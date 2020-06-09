Волгоград, , 10:07 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у четырёх врачей из числа сотрудников Волгоградского государственного медицинского университета. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе вуза.

Университет с конца марта переведён на дистанционный формат обучения. Как подчеркнули в вузе, большая часть сотрудников, преподающих на медицинских специальностях, — практикующие врачи. Они оказывают помощь разным больным, часть из них работают в «красной зоне» коронавирусных госпиталей. Сейчас заражение подтверждено у четырёх сотрудников, которые проходят лечение в стационарах. Все контактные с ними лица и находящиеся под подозрением находятся на карантине. Таким образом, в вузе выполняют все предписания Роспотребнадзора.

«Сотрудники ВолгГМУ, преподаватели медуниверситета, в сегодняшние сложные времена просто тихо выполняют свою работу, показывая пример своим студентам, помогая пациентам, выполняя свой профессиональный долг. А мы гордимся нашими сотрудниками, ординаторами и студентами, которые работают на «передовой» и благодарим за их благородную миссию, высоко ценим их труд и их вклад!» — отметила помощник ректора ВолгГМУ Ирина Казимирова.

Вход на территорию университета осуществляется только в масках по справкам-пропускам с обязательным бесконтактным измерением температуры.