Москва, , 10:01 — REGNUM Большинство жителей России (66%) одобряют меры президента и правительства по борьбе с коронавирусом, приводит данные «Левада-центр».

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66% респондентов одобряют меры по борьбе с пандемией коронавируса в России, принятые президентом и правительством.

Одобряют меры, принятые руководством региона, в котором проживают, 63% опрошенных.

Недостаточными считают меры властей по борьбе с коронавирусом 32%. Затруднились ответить 2% респондентов.

Опрос проведен 22−24 мая 2020 года. Опрошены 1623 гражданина РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 91% граждан России одобряют меры, предпринимаемые правительством по борьбе с коронавирусом.

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