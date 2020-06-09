Абуджа, , 10:01 — REGNUM В Нигерии по меньшей мере 973 человека скончались от «загадочной болезни». Об этом 9 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

Трагедия произошла в штате Кано, расположенном на северо-западе стран, среди скончавшихся были также сотрудники здравоохранения. Все пациенты скончались в период с мая 2020 года.

По данным министерства здравоохранения, у 50−60% скончавшихся был выявлен коронавирус.

Напомним, по последним данным, в Нигерии выявили 12 801 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране скончались 361 человек.