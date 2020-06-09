Пекин, , 10:00 — REGNUM Три активных случая заражения коронавирусом и 21 его носитель без симптомов были выявлены на территории Китая за истекшие сутки. Это 9 июня следует из заявления госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также в нём указывается, что все активные случаи являются ввозными, два из них зафиксированы в провинции Гуандун и ещё один — в провинции Сычуань.

Кроме этого, уточняется, что в связи с этим общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало 83 043.

Помимо того, сообщается, что за этот же период в КНР никто не умер от COVID-19, и потому общее число скончавшихся по-прежнему составляет 4 634 при 78 351 выздоровевшем пациенте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 394 случая заражения коронавирусом.