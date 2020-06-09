Чусовой, Пермский край, , 09:54 — REGNUM В Чусовом Пермского края владельцы передвижного частного зоопарка уехали и бросили животных на произвол судьбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Чиновники заявили о готовности оказать помощь брошенным животным из частного зоопарка. Зверей могут забрать в Пермский зоопарк.

В настоящее время надзорные органы проводят проверку в отношении владельцев частного зоопарка.

Ранее местные СМИ и соцсети информировали о вопиющем случае. Из-за пандемии работу зоопарка пришлось приостановить, владелец бросил животных и уехал в Дагестан. Жители Чусового начали сами ухаживать за голодными зверями. Волонтеры организовали сбор средств на покупку корма.

В зоопарке живут удавы, игуаны, белки, обезьяны, еноты, шиншиллы, кролики, дикобразы, морская свинка, хорек, крокодилы, попугаи, павлин, декоративные голуби.