Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В столице Чувашии установили дополнительные требования пожарной безопасности на территории Заволжья. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Опалённое огнём дерево ИА REGNUM

Данное решение принято «в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций». Согласно постановлению, в Заволжье введён особый противопожарный режим, который будет действовать «до особого распоряжения о его отмене».

На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора, выжигание сухой травы, а также проведение иных пожароопасных работ. При IV—V классах пожарной опасности «в зависимости от условий погоды» будет ограничено пребывание граждан в лесах и на прилегающих к ним земельных участках.

Ранее в Чувашии ужесточили ответственность за сжигание мусора, сухой травы, строительных материалов, разведение костров на озеленённых территориях, территориях общественного пользования. Жителей могут оштрафовать на 2−3 тыс. рублей, для должностных лиц предусмотрено от 6 тыс. до 15 тыс. рублей штрафа, размер штрафных санкций для юридических лиц составляет от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

По данным ГКЧС Чувашии, с начала года в республике зарегистрированы 712 пожаров, в результате которых погибли 28 человек. Травмы различной степени тяжести получил 31 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 298 млн рублей.