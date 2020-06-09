Уфа, , 09:55 — REGNUM Здоровье и жизнь волонтеров начали страховать в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике уже застраховали пять тысяч добровольцев. Страховка будет выплачиваться и в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что страховые суммы смогут возместить расходы на лечение и приобретение указанных услуг и товаров.

Отмечается, что инициатива по страхованию добровольцев была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда была названа ориентировочная сумма в 50 тысяч рублей при заболевании COVID-19. А в случае смерти — один миллион рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 мая на встрече с добровольцами глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение застраховать жизнь и здоровье волонтеров.

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