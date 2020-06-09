Москва, , 09:52 — REGNUM В Москве коммунальные службы проводят аэрацию воздуха и чаще поливают дороги. Об этом 9 июня сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, городские службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части каждые три часа. В жаркую погоду, отметил Бирюков, такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Это необходимо, поскольку из-за солнца и высокой транспортной нагрузки «асфальт сильнее подвержен пластической деформации».

При этом струи воды поливомоечной техники направлены вверх, чтобы охладить не только дорожное полотно, но и воздух. Аэрация проводится при температуре от 25 градусов.

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