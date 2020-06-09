Магадан, Магаданская область, , 10:06 — REGNUM В Магаданской области в Среднеканском районе проверяют на заражения коронавирусом всех работников «Усть-Среднекан-ГЭСстроя». Всего тесты возьмут у 670 сотрудников. Есть вероятность и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции — в посёлке несколько общежитий и общая столовая.

Читайте также: Роспотребнадзор, медики, вахтовики — на Колыме растёт география заражений

Ранее у троих строителей уже подтвердилось заражение коронавирусом, ещё у троих инфицирование под подозрением.

Врачи обследуют условия жизни в рабочих общежитиях, где отмечается, что даже элементарные правила гигиены соблюдаются не везде. Также проблема возникает и со столовой, в которую ходят и посторонние — жители ближайшего к ГЭС посёлка — Сеймчан. Выявить источник заражения достаточно сложно, пишут «Вести-Магадан».

Сотрудники строящейся гидроэлектростанции на реке Колыме — энергетики и обслуживающий персонал — отдельное предприятие, со своей системой безопасности. Вахтовики-строители стали головной болью для региона, они, по словам врачей, менее дисциплинированы, чем другие приезжие.

«Нам удавалось вовремя выявить эти случаи на въезде в Магаданскую область. Но каждый приезжающий сюда в Магаданскую область в случае обнаружения несёт за собой ещё проблему — это так называемые контактные. Когда контактными может быть весь самолёт. А это зачастую 200 или 300 человек. Сейчас контактных с заболевшими в регионе — около тысячи человек. Все они находятся на самоизоляции», — прокомментировал ситуацию губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области коронавирусная инфекция распространяется всё активнее — закрыты на карантин хирургическое отделение областной больницы, общежития строителей, где проживает 137 человек, Дом ребёнка в столице региона, ждут подтверждения тестов госпитализированные магаданцы и вахтовики.