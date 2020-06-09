Киев, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 394 случая заражения коронавирусом, сообщил 9 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, всего в стране было зафиксировано 27 856 случаев заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 810 человек, из них 13 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своём желании заразиться коронавирусом. По его мнению, это могло помочь обществу в борьбе с болезнью.

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