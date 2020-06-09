Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM В Камчатском крае 9 июня умерли 2 пациента, инфицированных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 25, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На Камчатке 9 июня выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений с начала наблюдений составило 1214. 418 человек выздоровели. В стационарах находятся 426 пациентов, в военном госпитале — 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зафиксирована вспышка коронавируса в доме ребёнка. Инфицированы 29 человек, из них трое детей.