Сакраменто, США, , 09:35 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в съёмочный процесс в Голливуде. Ранее закрывшиеся крупнейшие кинокомпании с 12 июня смогут возобновить производство фильмов и телепередач в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

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Ранее в министерстве здравоохранения штата заявляли, что музыкальное, телевизионное и кинопроизводство может возобновиться в Калифорнии не ранее 12 июня при условии одобрения сотрудниками регионального здравоохранения после анализа эпидемиологических данных.

В начале этой недели комитет по охране труда направил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому 22-страничный документ, в котором предлагалось принять дополнительные меры безопасности, чтобы после возобновления деятельности киноиндустрии предотвратить распространение COVID-19. Так, в частности, среди требований — ношение средств индивидуальной защиты для гримёров, актёров, когда они не задействованы в съёмках. Кроме того, кастинг должен проводиться виртуально, а в случае личного прослушивания необходимо соблюдать дистанцирование. А на съёмочных площадках появятся специалисты, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с распространением коронавируса.

Что касается съёмок постельных сцен, то в Голливуде они пока будут под запретом, так как предполагают тесный контакт между актерами. Все подобные эпизоды будут либо переписаны, либо вырезаны из сценария, либо воссозданы с помощью компьютерной графики.

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