Тбилиси, , 09:37 — REGNUM В Грузии выявили восемь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Соответствующие данные опубликовали 9 июня на сайте Stopcov.ge.

О двух новых случаях стало известно вечером 8 июня, и еще шесть были выявлены сегодня утром. Всего в Грузии зафиксировано 818 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат.

На три увеличилось число победивших коронавирус. Теперь их 686, что составляет почти 84% от всех выявленных зараженных. Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 2902 человек, госпитализированы — 249.

Напомним, в Грузии сняли основные карантинные ограничения, но вводят штрафы за нарушение тех правил, которые остались. За собрание в общественных местах более десяти человек грозит штраф в размере 2000 лари (около $670). Также в парламенте страны рассматривается законопроект о наказании за нарушение масочного режима. Если он будет принят, то за отсутствие маски в людных помещениях и общественном транспорте будет грозить штраф в размере 20 лари (около $7).

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