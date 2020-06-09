Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, по состоянию на утро 9 июня, скончалась 53-летняя женщина. Она имела онкологическое сопутствующее заболевание, которое стало основной причиной смерти.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе скончались 70 пациентов с коронавирусом. По данным медиков, 30 носителей SARS-CoV-2 умерли от коронавирусной инфекции, 40 — от сопутствующих заболеваний.

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