Кейптаун, , 09:36 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал жителей страны не паниковать из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на еженедельный бюллетень президента.

По словам Рамафосы, за последние две недели в стране было зарегистрировано более половины от нынешнего общего числа случаев заражения коронавируса.

Президент предупредил, что цифры будут продолжать расти, и люди должны быть «обеспокоены, но не встревожены».

«Как и многие южноафриканцы, я тоже был обеспокоен, наблюдая, как цифры продолжают расти. Хотя эти цифры в целом соответствуют тому, что предсказывали различные прогнозы, существует большая разница между просмотром графика на листе бумаги и опытом реальных людей, которые заражаются, заболевают и умирают», — заявил он.

Президент Рамафоса также сказал, что отдельные домохозяйства должны подготовиться, чтобы защитить пожилых людей и тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем.

Он добавил, что к настоящему моменту многие люди используют безопасные способы продолжения работы, учебы и изменения своего поведения в магазинах и местах отправления культа, чтобы защитить себя от заражения.

С понедельника, 8 июня, школы в ЮАР начали постепенное возобновление учебного года для учеников с 7-го по 12-й классы.

В ЮАР зарегистрировано 48 285 случаев заражения коронавирусом, включая 24 364 случая выздоровления и 998 случая — с летальным исходом.