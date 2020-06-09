Уфа, , 09:31 — REGNUM Шестилетнего мальчика, который один провел в лесу несколько суток, поместили вместе с мамой в реанимацию в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, на теле ребенка зафиксировали укусы клещей и комаров. Мальчик переохладился и сейчас находится в растерянном состоянии. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Жизнь его вне опасности. Ребенку назначили витамины и необходимые лекарства, поскольку у него зафиксировано обезвоживание. С ним сейчас ведет работу психолог.

Отмечается, что в реанимационном отделении он будет находиться еще несколько дней, а после он будет переведен в детское отделение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что шестилетнего ребенка, который ушел из дома 5 июня в Салаватском районе в селе Урмантау нашли 7 июня в лесу. По информации правоохранительных органов, в отношении ребенка не совершались никакие преступления.

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