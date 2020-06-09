Абакан, , 09:20 — REGNUM В Хакасии подтверждён одиннадцатый случай смерти пациента с коронавирусом — у женщины 1947 года рождения оказались тяжёлые сопутствующие заболевания, в том числе поражение лёгких. Она скончалась в Черногорской межрайонной больнице. Об этом сообщает правительство региона.

Отметим, что за сутки в Хакасии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 пациентов с коронавирусом.

Уточняется, что 14 человек поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии, семь случаев — служебные и семейные контакты, один человек самостоятельно прошёл обследование. Всего в Хакасии официально зарегистрировано 1165 пациентов с коронавирусом, выздоровели 752, получают лечение 402 человека.