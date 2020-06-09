Тамбов, , 09:15 — REGNUM 65 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Тамбовской области, данные 9 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

«65 новых случаев сегодня. Из них: 18 мужчин, 43 женщины, 4 детей (девочки 2, 9, 11, 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в регионе за период пандемии с середины марта заражение коронавирусом подтверждено у 3 тыс. 569 человек. На данный момент 1 тыс. 618 выздоровели. Жизни 14 пациентов спасти не удалось.