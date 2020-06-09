Пермь, , 09:14 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми согласно решению суда прекращена деятельность социального приюта. Основанием стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, учреждение не соблюдало требования пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологические требования. В здании отсутствовали централизованные сети канализации, пандусы. Организация питания и медицинского обслуживания пациентов не осуществлялась должным образом.

Приставы исполнили судебное решение. Постояльцы приюта переданы родственникам. Приют не работает.