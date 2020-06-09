Абакан, , 09:13 — REGNUM Хакасия готова ослабить режим ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, сообщает правительство республики. Сегодня, 9 июня, на заседании регионального оперштаба обсуждался вопрос, как республика будет жить после 14 июня.

Вот уже несколько дней в Хакасии наблюдается снижение коэффициента распространения инфекции. Он держится в пределах 0,8.

Уточняется, что если тенденция сохранится и дальше, то 11 июня правительство Хакасии рассмотрит возможность внесения в постановление послаблений. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, с 15 июня также планируется разрешить работать летним кафе и спортивным залам. С этого же дня предполагается отмена двухнедельной изоляции для приезжающих в Хакасию из Москвы и Санкт-Петербурга. Решение о снятии ограничений для прибывающих из Тувы и Красноярска будет приниматься, исходя из эпидобстановки в этих регионах.

Со следующей недели планируется также возобновить иммунизацию детей и взрослых в рамках национального календаря прививок и частично приступить к оказанию плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях.

При этом обязательное ношение масок вне мест проживания сохранится.