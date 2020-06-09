Воронеж, , 09:11 — REGNUM 220 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.

«Во вторник, 9 июня, официально подтверждено заражение 220 человек в регионе», — сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в регионе уже второй день подряд суточное число заразившихся превышает 200 человек — накануне сообщалось о 228 новых носителях. Резкий рост в оперштабе объяснили вспышкой в Рамонском доме-интернате для престарелых, где коронавирус подтвердился у 107 постояльцев и 12 сотрудников.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные тесты подтверждены у 3 тыс. 285 человек, 1 тыс. 699 выздоровели (на 8 июня), 19 скончались.