Саратов, , 09:35 — REGNUM В Саратовской области 9 июня подтвердились 115 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4 015 человек, выздоровели 1699 человек, за последние сутки — 103 пациента. С начала пандемии скончались 36 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 31 человека, в 83 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл из другой территории.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 57 жителей, пятеро детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 109,0 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,5 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области здание правительства дополнительно дезинфицируют, так как у сотрудника министерства внутренней политики и общественных отношений подтвержден диагноз — «внебольничная пневмония» с положительной реакцией теста на коронавирус.

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