Женева, Швейцария, , 09:04 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 пациентов в мире на сегодняшний день превысило 400 тысяч. Об этом 9 июня сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее число летальных исходов от COVID-19 за сутки возросло на 3469 и в настоящее время составляет 400 857.

Также сообщается, что за этот же период в мире было выявлено 131 296 новых случаев заражения, и в результате этого общее число зараженных достигло 6 931 000 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Бразилии было выявлено более 15 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.