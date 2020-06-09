Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Проведение массовых мероприятий — свадеб, поминок или юбилеев — в Грузии будет наказываться крупным штрафом. Об этом 8 июня сообщил журналистам глава комитета по правовым вопросам грузинского парламента Анри Оханашвили, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Депутат отметил, что в общественных местах запрещено собираться более десяти человек. Если на каком-то мероприятии это запрет будет нарушен, то его участникам и организаторам грозят штрафы.

«Если подобное произойдет, это будет серьезным нарушением и физические лица будут оштрафованы на 2000 лари (около $670), а юридические лица будут оштрафованы на 10 000 лари (около $3340)», — сказал Оханашвили.

Напомним, в Грузии сняли основные карантинные ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса. Чтобы компенсировать это, вводятся новые правила, за нарушение которых предусматривают штрафы. В парламенте рассматривается законопроект о наказании за нарушение масочного режима. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 лари (около $7).

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