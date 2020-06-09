Каир, , 08:45 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Египта подтверждённых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло почти на 1,4 тысячи и превысило 35 тысяч человек. Об этом 9 июня сообщает египетский минздрав.

«Зафиксированы 1365 новых положительных результатов тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости заявление официального представителя ведомства Халеда Мугахеда.

Также он уточнил, что общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране в результате этого составляет 35 444 случая.

Кроме этого, Мугахед рассказал, что за сутки от COVID-19 в Египте скончались 34 человека и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 271.

При этом, он добавил, что все новые пациенты находятся в больницах, получая всю необходимую помощь и указал, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 9 375 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с коронавирусом умерли за последние 24 часа.