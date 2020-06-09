Березники, Пермский край, , 08:37 — REGNUM В пригороде Березников Пермского края более 300 человек ведут поиск двухлетней девочки, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.

По данным ведомства, в поселке Лемзер работают полицейские, следователи, сотрудники службы спасения, кинолог с собакой, представители аварийно-спасательной службы Березников, Росгвардии, МЧС, чиновники, волонтеры, местные жители.

Напомним, 8 июня девочка играла во дворе частного дома. Вечером родители обнаружили, что дочери нет. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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