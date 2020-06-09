Москва, 9 июня 2020, 08:34 — REGNUM Экологическую обстановку в месте проживания 64% жителей России оценивают как благополучную. Это больше на 5%, чем в январе 2020 года, приводит данные ВЦИОМ.
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К такому мнению чаще склоняются жители Москвы и Санкт-Петербурга (69%), сельчане (69%) и жители городов с населением менее 100 тыс. жителей (68%).
Экологическую ситуацию в регионе проживания граждан скорее назвали неблагополучной 34% опрошенных.
Опрос проведен 3 июня 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, чистый воздух, по мнению 51% жителей России, является главным показателем хорошей экологической обстановки.
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