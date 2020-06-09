Кызыл, , 08:33 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 1914.

К настоящему моменту выписаны из больниц 678 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 516 человек.

«Коечный фонд составляет 1346 единиц, свободно 33,5%, или 451 койка, в том числе в кожуунах — 144, что составляет 31,6%. С диагнозом «пневмония» получают лечение 604 человека», — добавили в минздраве.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории республики ввели карантин, который будет действовать с 8 по 21 июня. Как сообщало ИА REGNUM, на этот срок правоохранители возьмут под контроль въезды на территорию Тувы, а также дороги между районами и городскими округами.

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