Миннеаполис, США, , 08:35 — REGNUM Обвинения в участии в поджоге здания третьего полицейского участка в Миннеаполисе предъявила прокуратура одному из жителей штата Миннесота. Об этом 8 июня сообщается на сайте министерства юстиции США.

«Прокурор США Эрика Макдональд сегодня сообщила о возбуждении федерального уголовного дела против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи, который обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего полицейского участка Миннеаполиса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным прокуратуры, 3 июня к местным правоохранителям поступило сообщение, что мужчина в бронежилете с офицерским ремнем и дубинкой сделал попытку ворваться в магазин, откуда его ранее уволили.

После того как его задержали мужчина признался в том, что он был в указанном участке полиции в ночь поджога, выкрал оттуда собственность полиции и подкинул в огонь деревянную бочку. Первые слушания по его делу назначены на 9 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о том, что задержанные в Лос-Анджелесе в ходе недавних протестов нарушители комендантского часа не понесут никакого наказания, приняли власти города.