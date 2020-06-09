Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Воздушное сообщение между Казахстаном и Турцией планируется возобновить в конце июня 2020 года, заявил 9 июня министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

Он напомнил, что поэтапное возобновление внутренних рейсов в Казахстане началось с 1 мая 2020 года. На сегодняшний день запущены авиарейсы из Алма-Аты и Нур-Султана в 20 городов Казахстана. Авиакомпании запустили самолета по 44 маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Казахстане возобновили движение пассажирских поездов. С 15 мая по 8 июня продано 645 тыс. билетов.

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