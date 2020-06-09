Пермь, , 08:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на утро 9 июня, из больниц выписано 70 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе от заболевания оправились в общей сложности 1 311 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 3 142 жителя.

Напомним, в Прикамье на 8 июня подтверждено 2 202 случая заражения коронавирусом. Скончались 68 пациентов с SARS-CoV-2.

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