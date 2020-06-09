Ричмонд , США, , 08:18 — REGNUM Десятидневный запрет на демонтаж памятника главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807−1870) ввёл суд города Ричмонд (штат Вирджиния), передаёт 8 июня агентство Associated Press (АР).

Из постановления суда следует, что решение принято в связи с обязательством штата от 1890 года «добросовестно охранять» и «трепетно защищать» статую генерала Ли, постамент и землю, на которой они находятся. Срок в десять дней определён судом для того, чтобы общественность смогла полностью разобраться в деле до того, как памятник будет демонтирован.

Напомним, решение демонтировать статую 5 июня принял губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он объяснил необходимость сноса тем, что в 2020 году нельзя относиться «с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей».

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