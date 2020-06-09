Гонконг, Китай, , 08:18 — REGNUM На Гонконгской фондовой бирже 9 июня приостановили торги акциями крупнейшего китайского авиаперевозчика Air China, основной местной авиакомпании Cathay Pacific и компании Swire Pacific, основного владельца местного авиаперевозчика. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на площадке биржи.

Swire Group владеет 45% акций Cathay Pacific. Авиагигант Air China — 29,99% акций местного перевозчика.

Уточняется, что приостановка торгов ценными бумагами этих трёх компаний может быть связана с ожиданиями в течение дня важного объявления, затрагивающего бизнес компаний. По информации некоторых источников, речь может идти о выделении властями Гонконга крупной финансовой помощи для Cathay Pacific, которая после начала пандемии коронавируса понесла многомиллионные убытки.

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