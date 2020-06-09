Гуанчжоу, Китай, , 08:17 — REGNUM Столица провинции Гуандун город Гуанчжоу на юге Китая намерена направить на строительство новых инфраструктурных проектов почти 500 млрд юаней (около $70,7 млрд) в 2020 году, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Проекты затронут целый ряд сфер, включая 5G, искусственный интеллект, большие данные, сообщили на пятой сессии Гуанчжоусского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва, которое прошло 6 июня.

Доклад о правительственной работе за 2019 год показал, что власти Гуанчжоу приложили множество усилий в развитие стратегических нарождающихся отраслей промышленности, а также обеспечили введение в эксплуатацию множество крупных промышленных проектов.

Добавленная стоимость стратегических новых отраслей промышленности Гуанчжоу выросла на 7,5%, отмечают власти, а общее количество базовых станций 5G, построенных в прошлом году, достигло 20 200.

Город продолжит развивать инфраструктуру связи пятого поколения. Планируется, что в этом году будет построено 41 тыс. станций зарядки электромобилей, а также будет обеспечено полное покрытие города сетями связи пятого поколения.